Долги россиян за ЖКУ приблизились к ₽900 млрд

АНГЕЛ АНГЕЛ

А Россияне так и не знают от куда и как формируются тарифы на ЖКХ и с какого потолка их взяли... Ну а потом власти обязаны списать долги тем гражданам у кого пенсии ниже прожиточного уровня жизни, единственная жилплощадь и общая площадь не превышает 50 квадратных метров, семьям с инвалидами, доходами на каждого члена семьи меньше прожиточного уровня.... Ведь не только Африканцам надо списывать долги, но и про свой народ не забывать, по уровню жизни который уже живет не лучше чем в Африке... Так же списать таким гражданам и кредитную задолженность... Ведь что самое интересно народ должен, но ни одна управляющая компания, поставщики воды, тепла, электричества и т.д. не обанкротились, значит они в прибылях и тарифы у них завышены....