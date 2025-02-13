В Японии назвали цель разговора Путина и Трампа

Целью телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было вывести украинского лидера Владимира Зеленского из числа игроков в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
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