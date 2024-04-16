«Вы убогая нация, а ваши девушки это обезьяны»: Мигрант живущий в Питере, рассказал что на самом деле думает о нашей стране

Пока наша власть тешит себя напрасными иллюзиями о том, что трудолюбивые специалисты приезжающие в Россию за длинным рублем, рано или поздно изъявят желание ассимилироваться в наше общество, любители рассыпчатого плова продолжают демонстрировать свое истинное отношение к русскому народу и ….
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