«Вы убогая нация, а ваши девушки это обезьяны»: Мигрант живущий в Питере, рассказал что на самом деле думает о нашей стране

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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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