«Зеленский не хочет мира на Украине».Таким образом Трамп-младший отреагировал в социальной сети X на пост американского инвестора Дэвида Сакса о том, что Зеленскому* будет легко отказаться от притязаний на Крым по целому ряду причин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии