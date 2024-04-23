Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

Последние восемь лет в Интернете только и разговоров, что о «Поднятии уровня в одиночку»: невероятную популярность снискали одноименные ранобэ, вебтун по мотивам, а теперь и аниме от студии A-1 Pictures («Пресвятые отроки», «Ликорис Рекойл»), которое выходило зимой (и может продолжится уже в этом году).