Происшествия
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Происшествия

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В Удмуртии полицейскими задержан подозреваемый в публичном оправдании терроризма

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЦПЭ МВД по Удмуртской Республике выявили в одном из мессенджеров канал, на котором были размещены изображения, пропагандирующие террористическую деятельность.

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