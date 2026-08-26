В Удмуртии полицейскими задержан подозреваемый в публичном оправдании терроризма

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЦПЭ МВД по Удмуртской Республике выявили в одном из мессенджеров канал, на котором были размещены изображения, пропагандирующие террористическую деятельность.
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