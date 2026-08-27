На пороге мировой демографической катастрофы

Владимир Акулов Недоступность секса......Споры на форуме -...секс был интересен молодёжи только пока он был запретен и недоступен, а как только стал доступен и даже навязчив, оказалось, что не так уж он и интересен, во всяком случае, есть много куда более интересных занятий. Татьяна ОТВЕТ -Секс - это ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМАЯ циклическая потребность... Это как потребность дышать и кушать... Витальные жизненно необходимые потребности нельзя отождествлять с иными не такими важными потребностями... Но у асексуалов может не быть желания секса... Также желание секса может быть "вытеснено" у тех, кто секса не имеет... И придумал замену сексу с помощью других дел: спорт трудоголизм, зарабатывание денег искусство и т. д. Обычно нормальный секс в этих случаях заменяется мастурбацией...Со временем сексуальность онаниста полностью фиксируется на мастурбации... И тогда онанисту секс совсем не нужен... "* Но душа, подсознание онаниста остаются недовольны этой подменой, этим суррогатом секса... Неудовлетворенное "либидо" совершает агрессию на разум и душу "самообманщика*... Разум онаниста может разрушаться внутренней агрессией, неврозом... Тогда возможно девиантное поведение и суицид... " *** ЦИТАТА "...секс был интересен молодёжи только пока он был запретен и недоступен, а как только стал доступен... "* Секс потребность очень важная... Но не такая ДОСТУПНАЯ, как воздух или еда... Пока молодым доступна только порнография... " * На пути нормального Высокого секса с любимым человеком много НЕПРЕОДОЛИМЫХ препятствий: 1 нужен партнер, который тебе нравится ; 2 ты сам должен понравится партнеру... ;То есть надо иметь красивую внешность и быть СЕКСУАЛЬНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ...Не у всех это есть! 3 должна быть приличная ТЕРРИТОРИЯ для секса... Чтобы не в кустах или в подъезде трахаться ... То есть нужна квартира... 4 нужны деньги для приличных встреч ; 5 если тебе нравится какой-то человек...Но твоему партнеру может понравится другой человек... Который красивее и лучше тебя... То есть СОПЕРНИКИ часто мешают любви и сексу... 6 мешает сексу психологическая несовместимость партнеров... 7 мешают сексу страх забеременеть - девушке... И страх опасных венерических болезней... " * И это еще не все препятствия на пути к нормальному сексу... Секс очень желанный... Но почти недоступный ресурс для многих... Вот почему человечество стонет от неудовлетворенной половой потребности... Вот почему из-за неудач в любви и сексе люди гибнут... " ** Свободу секса имеют только очень красивые, богатые, приспособленные и умные... Которые умеют устранять все препятствия на пути к сексу... "* Свободный ВЫСОКИЙ секс возможен только для немногих счастливчиков... У которых удачно сложилась семейная жизнь... Но таких счастливчиков очень мало... Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2019 Свидетельство о публикации 219122200057

Владимир Акулов С точки зрения религиозной ортодоксии, секс - только для деторождения... В сексе не должно быть никакой похоти... А только "работа" по рождению детей... "Если жена очень красива, - надо во время секса закрывать ее лицо и разные "аппетитные места*, непроницаемой вуалью... Чтобы не слишком соблазняться... Чтобы не было похоти... "* Для гедонистов секс - " игрушка для взрослых*... Поэтому секс должен быть "разнообразный" интересный, как любая игрушка... Главное, чтобы эта "игрушка" была чистая, только после ванны, душа... Чтобы не было насилия... И секс должен быть отделен от деторождения... Потому что к рождению детей нужно специально серьезно готовиться... Для них секс - просто приватная "функция выделения*, приятный "обмен жидкостями*... А если это "функция выделения" - кому какое дело: совершается ли она в белый унитаз, керамический ночной горшок или в неглубокую ямку, вырытую в земле... Главное, чтобы все было чисто и приватно, только для двоих влюбленных... "* Однако не все так просто. По данным анонимных опросов, 90 % молодежи начинают мастурбировать с 13 - 14 лет... То есть СИЛЬНЕЙШИЙ врожденный инстинкт сексуальности пробуждается раньше, чем созревает психика молодого человека... И намного раньше, чем человек созреет социально... Когда он может работать и зарабатывать деньги... Иметь квартиру для приличного чистого секса, ответственного партнера... И рожать детей... Вечная проблема? Приличный ПРАВИЛЬНЫЙ секс не может совершаться просто так! Нужны определенные УСЛОВИЯ...