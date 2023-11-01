Россиянам назвали причину переплат за электроэнергию

Есть причина, по которой траты могут вырасти на 20% В бытовых приборах, таких как чайники, стиральные и посудомоечные машины и утюги, может образовываться накипь, которая увеличивает расходы на электроэнергию, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов.