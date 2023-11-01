Есть причина, по которой траты могут вырасти на 20% В бытовых приборах, таких как чайники, стиральные и посудомоечные машины и утюги, может образовываться накипь, которая увеличивает расходы на электроэнергию, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов.
Россиянам назвали причину переплат за электроэнергию
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Это что за бред?! Накипь те, которые организуют непонятные конторы типа "Энергосбыта" и д.р. сбытов, распродаёт энергетику (в т.ч. иностранцам), и не пытается умерить аппетиты даже в социальных, оборонных, и иных жизнеобеспечивающих отраслях.
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