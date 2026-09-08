Чили: Один человек погиб, а другой получил ранения после того, как неизвестные вооруженные мотоциклисты открыли огонь по транспортному средству в районе Рамон-Баррос-Луко и Гойколеа в коммуне Сан-Рамон в Сантьяго рано утром.