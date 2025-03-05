ВАУпраздник в ВАУграде! Мастер Витя отмечает день рождения! Всех гостей ждут крутые изобретения, улётные аттракционы и много-много веселья! Празднуйте вместе с нами и заряжайтесь отличным настроением! И смотрите премьерные серии мультсериала «Мастер Витя и Мотор» в 18:40 на телеканале «Карусель»! С днём рождения, Мастер Витя! .