В течение дня политологи и журналисты сетовали на отсутствие какой-либо реакции российских властей. Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв: "Где официальные заявления властей по Пригожину? А их нет.
Путин: «Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И добивался он результатов нужных»
Комментарии
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СК
Сергей К
Многие переговоры вел с Африкой именно Пригожин. Тут же важен бренд. Раскрутка. Ему доверяли, его знали. У него был очень правильный имидж. Вроде он сам по себе. Бравый и наглый такой. Всех посылает. А вроде и друг Путина.... И у Вагнера были несомненные предыдущие успехи. Так что убрать именно Пригожина - для французов или американцев - большая радость. Так с Пригожиным был и второй человек - Уткин. Украинцы скорее тут и рядом не стояли.
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5 час.
Вик Норд
Надо ДАМа слушать,что они плять неуязвимые?А вот то что непуганые,точно,сказал же он,вместе с семьями мочить...
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5 час.
Александр Салтановский
Да, смерть Пригожина вызвала вздох облегчения у жабоедов и пиндосов!
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3 час.
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