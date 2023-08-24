Путин: «Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И добивался он результатов нужных»

СК

Сергей К

Многие переговоры вел с Африкой именно Пригожин. Тут же важен бренд. Раскрутка. Ему доверяли, его знали. У него был очень правильный имидж. Вроде он сам по себе. Бравый и наглый такой. Всех посылает. А вроде и друг Путина.... И у Вагнера были несомненные предыдущие успехи. Так что убрать именно Пригожина - для французов или американцев - большая радость. Так с Пригожиным был и второй человек - Уткин. Украинцы скорее тут и рядом не стояли.