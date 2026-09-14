День забытых хозяев

— Экий ты нынче добрый, — удивилась Маша. — Никак твоя независимость в отпуск ушла? В ответ Васька затарахтел.
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- «Убираешь кошку, ...
- Мадам, Ваш муж мн...
- ВА Мадам, Ваш муж мн...
И Васенька ей поможет, а то сон какой-то странный.
Но Маша проснулась и бездомным животным поможет обязательно.