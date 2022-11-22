Русские солдаты ликвидировали полковника ВСУ в Херсонской области

Мыколу Красивова уничтожили в ходе боевой операции в зоне СВО.Накануне стало известно о том, что русские разведчики ликвидировали в зоне СВО украинского полковника, командира 105-го батальона ВСУ, который был сформирован из резервистов Закарпатья.