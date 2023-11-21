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Царьград

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Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Вот в эту "ЩЕЛЬ" мы финнов и поимеем!!Финляндия одумала...
  • ольга решетникова
    Не выдавайте желаемое за действительное. Как собирались, так и сделали. Сразу было четко сказано, какие КПП закроют, ...Финляндия одумала...
  • Иван Иванов
    назвала. А дальше ЧТО??????????????????????????????Не евреям выплат ...

В Донецке при обстреле ВСУ пострадали две пенсионерки

В Донецке при обстреле ВСУ пострадали две пенсионерки

В Донецке две местных жительницы пострадали при обстреле города вооруженными силами Украины (ВСУ).О произошедшем подробно сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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