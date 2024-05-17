В зоне отчуждения Чернобыля нашли артефакт ликвидаторов. Если к когтю прикоснуться, доза радиации будет фатальной

Посреди Рыжего леса у Чернобыля десятки лет лежит самый радиоактивный предмет мира. К этому артефакту не рекомендовано даже прикасаться, но сталкерам удалось на видео снять предмет в форме механического когтя — 38 лет назад им пользовались прямо в реакторе.
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