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    Станция очищалась от радиоактивного графита, а не наоборот! Пишут не понимая что ...В зоне отчуждения...
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В зоне отчуждения Чернобыля нашли артефакт ликвидаторов. Если к когтю прикоснуться, доза радиации будет фатальной

В зоне отчуждения Чернобыля нашли артефакт ликвидаторов. Если к когтю прикоснуться, доза радиации будет фатальной

Посреди Рыжего леса у Чернобыля десятки лет лежит самый радиоактивный предмет мира. К этому артефакту не рекомендовано даже прикасаться, но сталкерам удалось на видео снять предмет в форме механического когтя — 38 лет назад им пользовались прямо в реакторе.

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Михаил Васильев
Станция очищалась от радиоактивного графита, а не наоборот! Пишут не понимая что ...
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