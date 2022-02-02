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Уилсон заменит Овечкина на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон и форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо выступят на Матче звезд НХЛ. Уилсон заменит капитана «Кэпиталс» Александра Овечкина, который не сможет принять участие в мероприятии из-за коронавируса.

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