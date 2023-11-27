Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Да ну! А назвать таких героев -слабо, г-н Песков?!  Нам бы хотелось знать...одного-двух мы знаем точно - это пригрет...Песков: На Украин...
  • Коська
    А нельзя ли заменить "ЗАДЕРЖАЛИ" на "ЛИКВИДИРОВАЛИ", А????Жительницу Запоро...
  • Зоя Копань
    Пол страны бесят эти наглые азеры! Есть же своя страна, благополучная, так нет лезут пачками к  нам! А это выражение"...Стрелявшими в ека...

Сотрудник ООН Хеслоп: Украина заминирована серьезнее, чем Афганистан и Сомали

Сотрудник ООН Хеслоп: Украина заминирована серьезнее, чем Афганистан и Сомали

Высокопоставленный представитель Организации Объединённых Наций Пол Хеслоп указал на тот факт, что подконтрольные киевскому режиму участки государства минировались более мощно, чем афганистанская и сомалийская территория.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх