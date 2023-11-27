Высокопоставленный представитель Организации Объединённых Наций Пол Хеслоп указал на тот факт, что подконтрольные киевскому режиму участки государства минировались более мощно, чем афганистанская и сомалийская территория.
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