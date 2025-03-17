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Курские новости

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Алаудинов сообщил о том, что бойцы РФ продвигаются из Курской области дальше

Алаудинов сообщил о том, что бойцы РФ продвигаются из Курской области дальше

В контексте достижений войск Российской армии в Курской области, командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о дальнейшем продвижении подразделений.

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