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Песков допустил разговор между Путиным и Байденом с глазу на глаз

Песков допустил разговор между Путиным и Байденом с глазу на глаз

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий саммит Россия — США. По его словам, президент России Владимир Путин может провести личную беседу с американским коллегой Джо Байденом, если появится такая необходимость.

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