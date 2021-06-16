Песков допустил разговор между Путиным и Байденом с глазу на глаз

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий саммит Россия — США. По его словам, президент России Владимир Путин может провести личную беседу с американским коллегой Джо Байденом, если появится такая необходимость.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий саммит Россия — США. По его словам, президент России Владимир Путин может провести личную беседу с американским коллегой Джо Байденом, если появится такая необходимость.
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