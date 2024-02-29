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Главком ВСУ Сырский назвал ситуацию на фронте сложной и обвинил некоторых командиров в «просчётах»

Главком ВСУ Сырский назвал ситуацию на фронте сложной и обвинил некоторых командиров в «просчётах»

Новый главком ВСУ Александр Сырский, который недавно сменил на этой должности Валерия Залужного, прибыл с проверкой на Авдеевское направление, где украинские войска наспех пытаются соорудить вторую линию обороны и сдержать наступление ВС РФ.

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