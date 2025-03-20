Эксперт рассказал о смягчении условий кредитования

Российские банки адаптировались к текущим рыночным условиям и стали лояльнее относиться к клиентам, что привело к росту одобрения заявок по ипотечным кредитам на 40% по сравнению с периодом предшествующих пяти месяцев.
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