Как научить ребёнка ответственности: советы психолога

Почему не стоит настаивать на «вечной дружбе»? И надо ли переживать из‑за монстров на детских рисунках?На вопросы читателей газеты «Правда Севера» отвечает Мария Климова, психолог АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд».
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