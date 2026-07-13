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Кин о словах отца Холанда, что Англию «спас судья»: «А он помнит матч? Он выпивал, это меняет восприятие». Альф-Инге написал «как был придурком, так и остался», а затем удалил пост

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на высказывание отца Эрлинга Холанда. Норвегия проиграла Англии (1:2, дополнительное время) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

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