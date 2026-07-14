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Русский Днепропетровск

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«Готовится штурм». ВС РФ ведут подготовку к главному удару на юге Украины

«Готовится штурм». ВС РФ ведут подготовку к главному удару на юге Украины

Владимир Рифов 14 июля 2026 г., 15:59   Российская армия все активнее изолирует от снабжения передний край противника в Запорожской области.

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