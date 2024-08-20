Биотехнолог Куликов посоветовал россиянам не разогревать в микроволновке сосиски

Продукты, которые содержат много воды, лучше не разогревать в микроволновке. Об этом заявил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с РИА «Новости».