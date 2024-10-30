В Мексике обнаружен огромный город майя

На мексиканском полуострове Юкатан благодаря лазерному сканированию обнаружили огромный город майя. В поселении более 6 600 сооружений, в том числе там есть пирамиды, похожие на те, что расположены в Чичен-Ице и Тикале.
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