В Сети появились кадры стрельбы во дворе жилого комплекса в Железнодорожном

Кадры стрельбы во дворе жилого дома в ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном появилось в Сети.На видео запечатлено, как ожидавший у подъезда неизвестный человек начинает стрелять по мужчине, выходящему на улицу.
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