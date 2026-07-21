МВД Бурятии: женщина разогналась до 140 км/ч и попала в ДТП

В Бурятии полиция расследует ДТП, в котором пострадала 41-летняя женщина. Водитель Toyota Camry разогналась до 140 км/ч, отвлекаясь на съемку с мобильного телефона, и не справилась с управлением на дороге Улан-Удэ - Кяхта, что привело к переворачиванию автомобиля.
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