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Царьград

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МВД Бурятии: женщина разогналась до 140 км/ч и попала в ДТП

МВД Бурятии: женщина разогналась до 140 км/ч и попала в ДТП

В Бурятии полиция расследует ДТП, в котором пострадала 41-летняя женщина. Водитель Toyota Camry разогналась до 140 км/ч, отвлекаясь на съемку с мобильного телефона, и не справилась с управлением на дороге Улан-Удэ - Кяхта, что привело к переворачиванию автомобиля.

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