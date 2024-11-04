Латифоглу: Запад может полностью сократить помощь Украине в 2025 году

Вероятность полного сокращения странами Запада военной помощи Украине в 2025 году очень велика, поэтому рассуждения по поводу необходимости мирного урегулирования ситуации будут возобновлены в первом полугодии следующего года.
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