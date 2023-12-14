На все руки мастер. Ещё в школе он научился владеть слесарными и токарными инструментами

Сегодня Расул Гареев – ведущий инженер ресурсоснабжающего предприятия «Салехардэнерго». Накануне Дня энергетика мы поинтересовались, как у него получилось с дипломом художника-мастера стать ответственным за качество подачи тепла по всему городу.