На все руки мастер. Ещё в школе он научился владеть слесарными и токарными инструментами

Сегодня Расул Гареев – ведущий инженер ресурсоснабжающего предприятия «Салехардэнерго». Накануне Дня энергетика мы поинтересовались, как у него получилось с дипломом художника-мастера стать ответственным за качество подачи тепла по всему городу.
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