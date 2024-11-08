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Царьград

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Порядок в России наведёт МВД Киргизии. На "вопиющую историю" отреагировал адвокат: "Здравствуйте, приехали"

Порядок в России наведёт МВД Киргизии. На "вопиющую историю" отреагировал адвокат: "Здравствуйте, приехали"

Порядок в России наведёт МВД Киргизии. На "вопиющую историю" отреагировал адвокат Иван Миронов: "Здравствуйте, приехали".

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