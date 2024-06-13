Шумакова снялась с целлюлитом на ногах и лишним весом в купальнике

Мария Шумакова опубликовала откровенное фото своей фигуры через 2 месяца после родов. В посте она призналась, что не скрывает недостатков тела, включая целлюлит на ногах, но вскоре собирается работать над собой.
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