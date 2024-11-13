Пользователи Сети не узнали Анджелину Джоли на свежих фото папарацци

Пока Брэд Питт продолжает раскрывать злодеяния бывшей супруги, сама актриса вовсю строит карьеру. Анджелина Джоли гастролирует с промо к фильму об оперной певице Марии Каллас, в котором сыграла главную роль.
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