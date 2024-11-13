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Мода и Шоу-бизнес

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Пользователи Сети не узнали Анджелину Джоли на свежих фото папарацци

Пользователи Сети не узнали Анджелину Джоли на свежих фото папарацци

Пока Брэд Питт продолжает раскрывать злодеяния бывшей супруги, сама актриса вовсю строит карьеру. Анджелина Джоли гастролирует с промо к фильму об оперной певице Марии Каллас, в котором сыграла главную роль.

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