Грузоперевозки ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Грузоперевозки ...

1 подписчик

ФСА аннулировала сертификаты ЕАЭС — что делать декларанту с уже ввезенным товаром

ФСА аннулировала сертификаты ЕАЭС — что делать декларанту с уже ввезенным товаром

Аннулирование сертификатов ЕАЭС Федеральной службой по аккредитации (ФСА) может привести к серьёзным последствиям для участников внешнеэкономической деятельности, особенно если товар уже был ввезён на территорию России и выпущен в обращение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии