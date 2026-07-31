ФСА аннулировала сертификаты ЕАЭС — что делать декларанту с уже ввезенным товаром

Аннулирование сертификатов ЕАЭС Федеральной службой по аккредитации (ФСА) может привести к серьёзным последствиям для участников внешнеэкономической деятельности, особенно если товар уже был ввезён на территорию России и выпущен в обращение.
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