Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

А Александр24 Переплавить, да и дело с концом. Металл на эти изделия идёт неплохой - это я вам, как старый технолог говорю.

ВЛАДИМИР ЛАПИН ну здесь всё понятно, автор женщина в армии не служила, кучка полит олухов из этой же оперы, а всех делов без лишних ля ля отдать такое спецам из армии, что их заинтересует, снимут, разберут и т. д., остальное резать и на переплавку!!