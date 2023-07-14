Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента.
Как России распорядиться подбитой техникой НАТО
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А
Александр24
Переплавить, да и дело с концом. Металл на эти изделия идёт неплохой - это я вам, как старый технолог говорю.
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7 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
ну здесь всё понятно, автор женщина в армии не служила, кучка полит олухов из этой же оперы, а всех делов без лишних ля ля отдать такое спецам из армии, что их заинтересует, снимут, разберут и т. д., остальное резать и на переплавку!!
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5 час.
Борис Виленский
Дума долго думает, а народ уже давно до этого додумался. Господа депутаты, думать это хорошо, но иногда надо что-то делать... и быстро.
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5 час.
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