“In a surprising development, Don Bolduc (R), the Trump-endorsed Republican nominee for U.S. Senate in 2022, is leading a group of GOP figures and prominent independents backing Democratic Senate candidate Chris Pappas (D),” the New Hampshire Union Leader reports.
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