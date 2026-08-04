Путь солдата: как легендарный танк Т-62 получил "второе дыхание" на СВО

В августе исполняется 65 лет со времени принятия на вооружение отечественного среднего танка Т-62. Эта боевая машина принимала участие в десятках вооруженных конфликтов, а в настоящее время ее глубоко модернизированные версии задействованы в ходе выполнения задач специальной военной операции.