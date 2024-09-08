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Курские новости

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На данный момент Смирнов получает голоса 66,97% избирателей

На данный момент Смирнов получает голоса 66,97% избирателей

На данный момент Смирнов получает голоса 66,97% избирателей: за него как кандидата от «Единой России» проголосовали больше 264 тысяч курянПосле обработки 83,64% избирательных протоколов на выборах губернатора Курской области лидирует врио главы региона Алексей Смирнов.

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