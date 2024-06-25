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Повышнение песии с 1 июля и отмена комиссии за ЖКХ: важные новости для пенсионеров

Повышнение песии с 1 июля и отмена комиссии за ЖКХ: важные новости для пенсионеров

С 1 июля 2024 года вступят в силу важные реформы, которые произойдут в сфере пенсионного обеспечения и коммунальных услуг.

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