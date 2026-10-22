Расходы на базовую социальную поддержку в Германии после вступления реформы в силу в июле остались примерно на прошлогоднем уровне, сообщает 22 октября газета Süddeutsche Zeitung на основе ежемесячных отчетов федерального министерства финансов страны.
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