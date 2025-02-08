Тайны Ялты-1945: Сталин запретил убивать Черчилля, а русский шофёр спас Рузвельта

Геннадий Бережнов Сталин запретил убивать Черчилля, а русский шофёр спас Рузвельта, однако себе подготовил винное бомбоубежище. Сегодня Путин не трогает Клоуна и его офис, но выехать на форумы не может. Я этого не могу принять и понять, когда душам тысяч невинно убиенных русских гражданских людей нет успокоения.

Виктор Гайдуков А что, собственно, Вы хотели сказать?