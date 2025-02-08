После конференции советский вождь уехал с полуострова по Крымскому мосту Ялтинская конференция глав антигитлеровской коалиции проходила с 4 по 11 февраля 1945 года, аккурат 80 лет назад.
Тайны Ялты-1945: Сталин запретил убивать Черчилля, а русский шофёр спас Рузвельта
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сталин запретил убивать Черчилля, а русский шофёр спас Рузвельта, однако себе подготовил винное бомбоубежище. Сегодня Путин не трогает Клоуна и его офис, но выехать на форумы не может. Я этого не могу принять и понять, когда душам тысяч невинно убиенных русских гражданских людей нет успокоения.
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15 час.
Виктор Гайдуков
А что, собственно, Вы хотели сказать?
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10 час.
Александр Салтановский
" Партизаны знали о визите и заложили в подвалы отеля тонну взрывчатки. Однако по приказу Сталина советские разведчики предотвратили взрыв." Эх зря, надо было этого жирного борова не спасать, глядишь и вся мировая история, пошла бы другим путём, никто точно не знает, каким именно, но то, что всё было бы по другому - точно!
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6 час.
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