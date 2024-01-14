Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нарушении прав детей участника СВО на Дону

Отец мальчиков считает, что им угрожает опасность.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав несовершеннолетних в Ростовской области.
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