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Царьград

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Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нарушении прав детей участника СВО на Дону

Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нарушении прав детей участника СВО на Дону

Отец мальчиков считает, что им угрожает опасность.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав несовершеннолетних в Ростовской области.

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