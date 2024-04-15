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Крымское информационное агентство

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В Ялте и Евпатории ищут доноров крови

В Ялте и Евпатории ищут доноров крови

Республиканский «Центр крови» обновил данные потребности учреждения в запасах донорской крови. Фото: Михаил ГладчукВ Ялте остро стоит потребность в донорах всех групп крови, особенно с отрицательным резус-фактором.

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