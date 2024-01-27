Открытое новое окно в прошлое Вселенной: «Джеймс Уэбб» обнаружил десятки древних квазаров

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» помогает раскрывать раннюю эволюцию чёрных дыр во Вселенной. Недавние исследования с использованием наблюдений этого космического телескопа привели к открытию десятков молодых квазаров, которые возникли всего в первый миллиард лет существования Вселенной.