Медведев назвал западных политиков унылыми вассалами США

Нет смысла доказывать Западу, что НАТО обещала СССР и России не расширяться на восток. Сейчас западными странами руководят «унылые, недалекие вассалы США», с которыми не о чем разговаривать, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.