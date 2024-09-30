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"Почему они так легко предают свои железобетонные идеалы?"

"Почему они так легко предают свои железобетонные идеалы?"

Если про писателя Антона Секисова правда, то это, конечно, в первую очередь невообразимо смешно. Чел свалил в Тбилиси, рассказывал оттуда, какие мы ужасные фашисты и как быдло умирает на войне, а теперь, вот, спокойно трудится в журнале "Юность" у Шаргунова, книжки о нелегкой жизни в релокации издает.

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Комментарии
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В
Виктор
Предатели таковыми будут всегда...
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2 час.
Валерий Каулин
Наследники генерала Власова никуда не делись! А нынешняя власть из кого состоит? Они просто поумнее, патриотизмом прикрываются! Но патриотизм у них с оттенком, отличным от народного.
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19 мин.

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