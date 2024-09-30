"Почему они так легко предают свои железобетонные идеалы?"

Если про писателя Антона Секисова правда, то это, конечно, в первую очередь невообразимо смешно. Чел свалил в Тбилиси, рассказывал оттуда, какие мы ужасные фашисты и как быдло умирает на войне, а теперь, вот, спокойно трудится в журнале "Юность" у Шаргунова, книжки о нелегкой жизни в релокации издает.