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Предателей нигде не любят. Основатель "Яндекса" отрёкся от России

Предателей нигде не любят. Основатель "Яндекса" отрёкся от России

Михаил Дмитриев Наблюдать за так называемой либеральной эмиграцией с каждым днем всё забавнее. Изначально откреститься от своей страны и своего народа пытались разве что совсем отъявленные оппозиционеры.

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Комментарии
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Алексей Тан
-&quot;Изначально откреститься от своей страны и своего народа&quot;... ========== Что омерзительно... что эти инородцы, при кажном случаи визжат... Что коренной народ России (Русские)... это их народ?! ?!   ... а всякие Сепы-Минининские (&quot;Соловьёв&quot;) так те ёщё и заверещали... что они и русские и даже ....славяне!!??... О! как!... а по ФАКТУ!... мы видим обыкновенных КРЫС и иуд.
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