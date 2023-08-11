Михаил Дмитриев Наблюдать за так называемой либеральной эмиграцией с каждым днем всё забавнее. Изначально откреститься от своей страны и своего народа пытались разве что совсем отъявленные оппозиционеры.
Предателей нигде не любят. Основатель "Яндекса" отрёкся от России
Комментарии
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Алексей Тан
-"Изначально откреститься от своей страны и своего народа"... ========== Что омерзительно... что эти инородцы, при кажном случаи визжат... Что коренной народ России (Русские)... это их народ?! ?! ... а всякие Сепы-Минининские ("Соловьёв") так те ёщё и заверещали... что они и русские и даже ....славяне!!??... О! как!... а по ФАКТУ!... мы видим обыкновенных КРЫС и иуд.
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21 час.
Vlad Melikov
Очередная история про корабль и крысу....
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17 час.
Алексей Тан
Считаешь... иудейская паутина разрушается?... источник заразы иссяк?.
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17 час.
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