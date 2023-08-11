Предателей нигде не любят. Основатель "Яндекса" отрёкся от России

Алексей Тан

-"Изначально откреститься от своей страны и своего народа"... ========== Что омерзительно... что эти инородцы, при кажном случаи визжат... Что коренной народ России (Русские)... это их народ?! ?! ... а всякие Сепы-Минининские ("Соловьёв") так те ёщё и заверещали... что они и русские и даже ....славяне!!??... О! как!... а по ФАКТУ!... мы видим обыкновенных КРЫС и иуд.