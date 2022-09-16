Военное обозрение

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Противник с территории Харьковской области осуществил обстрел белгородского города Валуйки

Противник с территории Харьковской области осуществил обстрел белгородского города Валуйки

Иллюстративное фото Отход российских войск с севера и востока Харьковской области привёл к тому, что противник в значительной степени нарастил обстрелы территорий Белгородской области.

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