Противник с территории Харьковской области осуществил обстрел белгородского города Валуйки

Иллюстративное фото Отход российских войск с севера и востока Харьковской области привёл к тому, что противник в значительной степени нарастил обстрелы территорий Белгородской области.
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