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Мария Попова принесла Тверской области бронзовую медаль национального первенства

Мария Попова принесла Тверской области бронзовую медаль национального первенства

Тверская лыжница Мария Попова – бронзовый призёр чемпионата России по лыжероллерам. С 17 по 23 августа в Ханты-Мансийске проходил чемпионат России по лыжероллерам, собравший 172 сильнейших спортсмена из 29 регионов страны — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.

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