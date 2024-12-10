В Челябинске снова может позеленеть вода

В Металлургическом районе Челябинска может измениться цвет водопроводной воды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 11 по 18 декабря МУП «ЧКТС» проверит тепловые и внутридомовые сети многоквартирных домов контура ТЭЦ «Мечел-Энерго» с помощью органического красителя уранина, имеющего характерный ярко-зеленый цвет.