В Челябинске снова может позеленеть вода

В Металлургическом районе Челябинска может измениться цвет водопроводной воды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 11 по 18 декабря МУП «ЧКТС» проверит тепловые и внутридомовые сети многоквартирных домов контура ТЭЦ «Мечел-Энерго» с помощью органического красителя уранина, имеющего характерный ярко-зеленый цвет.
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